23 stycznia br. wchodzi w życie zasadnicza część ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (z 16 listopada 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2754). Przepisy te wpisują się w realizację kamienia milowego nr A51G z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności. Nowa regulacja jest podstawą do przygotowania systemu teleinformatycznego, który ma ułatwić zawieranie umów o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających - dzięki wykorzystaniu gotowych formularzy. Skorzystają z niego mikrofirmy i podmioty zatrudniające do dziewięciu osób, a także rolnicy i rodzice angażujący nianie. System pozwoli na zdalne zawarcie umowy, a także na jej zmianę, rozwiązanie i obsługę wygaśnięcia. Umożliwi on także m.in. prowadzenie dokumentacji pracowniczej, a także zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych oraz obliczenie PIT i składek ZUS. Nowe rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca .gov.pl oraz biznes.gov.pl.