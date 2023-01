Sprawa dotyczyła pracownika, który zwrócił się do pracodawcy o dofinansowanie studiów. Ten zdecydował, że pokryje 1,9 tys. zł czesnego za piąty i szósty semestr nauki, a następnie umowa została rozszerzona o dofinansowanie w kwocie 2,2 tys. zł za kolejne semestry. Zatrudniony miał odpracować to wsparcie w ciągu trzech lat po zakończeniu nauki. Zobowiązał się też do zwrotu opłat za studia w przypadku wcześniejszego rozwiązania przez niego umowy o pracę w wyniku wypowiedzenia, także gdyby nastąpiło to na podstawie art. 55 kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, że pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec niego. Przysługuje mu wówczas odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.