Do tych najważniejszych należy druk INF-2, czyli informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Do jej sporządzenia są zobowiązani pracodawcy, którzy są zwolnieni z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.). Chodzi m.in. o firmy, które mają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i osiągają sześcioprocentowy wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, a także przedsiębiorstwa mające status zakładu pracy chronionej (ZPChr), domy pomocy społecznej, hospicja i zakłady opiekuńczo-lecznicze. Jednocześnie ci pracodawcy powinni pamiętać, że 20 stycznia mija też termin na przesłanie informacji miesięcznej INF-1 za grudzień 2022 r.