Wystąpienie Marcina Wiącka, rzecznika praw obywatelskich, jest skierowane do minister Anny Schmidt, pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania i sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Dotyczy ono dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz.UE L 188 z 12 lipca 2019 r., str. 79), której termin wdrożenia do polskiego porządku prawnego upłynął 2 sierpnia 2022 r. I choć rząd przygotował projekt zmian w kodeksie pracy w tej sprawie, to jednak w ostatniej jego wersji próżno szukać wyjścia naprzeciw postulatom RPO (interwencja rzecznika zbiega się z przekazaniem go do prac parlamentarnych).