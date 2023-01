Od początku tego roku wszyscy przedsiębiorcy płacący składki do ZUS muszą mieć konta w elektronicznym systemie obsługi. Z informacji , jakie DGP uzyskał w ZUS, zostaną one założone przeszło 175 tys. przedsiębiorcom, którzy dotąd z nich nie korzystali. Mogą się na nie zalogować po uzyskaniu loginu i hasła do konta w czasie e-wizyty lub w lokalnym oddziale ZUS. Jeśli tego nie zrobią, może ich ominąć ważna informacja. - Aktualnie 112,3 tys. płatników opłacających składki tylko za siebie oraz 63,7 tys. rozliczających składki za 1-5 ubezpieczonych nie ma profili informacyjnych płatnika składek. ZUS sukcesywnie będzie zakładał im profile na podstawie dokumentów zgłoszeniowych złożonych przez płatnika składek do ZUS - mówi Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.