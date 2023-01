Sejm zakończył prace nad największą od lat nowelizacją kodeksu pracy, przewidującą nowe zasady badania trzeźwości pracowników, przeprowadzania narkotestów i wdrażania pracy zdalnej. W myśl przepisów przejściowych zasady badania pracowników mogą zmienić się już za dwa tygodnie, bo tyle wynosi vacatio legis tych przepisów - od momentu ich opublikowania w Dzienniku Ustaw. Po upływie dwóch miesięcy od tej daty w życie wejdą zaś nowe regulacje dotyczące nawet ok. 1 mln pracowników zatrudnionych zdalnie. Wszystko wskazuje na to, że może to nastąpić już w połowie marca.