Parlament kończy prace nad nowelą kodeksu pracy . Już za kilka tygodni zaczną obowiązywać nowe przepisy o badaniach trzeźwości. Dają one nowe możliwości prewencyjnego badania pracowników na obecność nie tylko alkoholu, lecz także narkotyków. Pracodawcy mogą mieć problem z wdrożeniem nowych regulacji, bo wymaga to ogłoszenia nowych zasad w regulaminie pracy i odczekania 14 dni do ich wejścia w życie. Czy to oznacza, że w tym czasie przedsiębiorcy nie będą mogli badać pracowników na trzeźwość?