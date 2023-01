Z informacji przekazanych na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów wynika, że rząd przyjął we wtorek nowelizację kodeksu pracy wdrażającą dwie dyrektywy: 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa work-life balance). Co do treści tej nowelizacji musimy polegać na wypowiedziach medialnych przedstawicieli rządu, bo do momentu zamknięcia tego wydania DGP nie został opublikowany ostateczny kształt nowych przepisów. Ostatnia znana wersja tego projektu pochodzi z początku sierpnia zeszłego roku.