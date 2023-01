Każdy pracodawca, który stosuje u siebie lub wytwarza substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, co roku do 15 stycznia musi przekazać informację na ten temat do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz do okręgowego inspektoratu pracy. Jednak w związku z tym, że w 2023 r. powyższa data wypada w niedzielę, termin wyjątkowo przesuwa się o jeden dzień.