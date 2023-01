Jak informuje Paweł Wdówik, program „Opieka wytchnieniowa” jest skierowany do opiekunów osób niepełnosprawnych, sprawujących osobistą, całodobową i stałą opiekę nad dzieckiem lub dorosłym członkiem rodziny, których dysfunkcja zdrowotna prowadzi do znacznego ograniczenia samodzielności, co często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Te osoby podporządkowują swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i żyją w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wielu opiekunów w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Adresatami programu są więc osoby, które w największym stopniu potrzebują wsparcia wytchnieniowego. Dlatego zgodnie z zasadami programu gmina lub powiat, które otrzymują dotację na zapewnienie takiej opieki, mają uwzględniać potrzeby tych opiekunów bezpośrednio zajmujących się osobami, które stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego. W efekcie opieka wytchnieniowa nie może być świadczona, jeśli w trakcie doby osoba niepełnosprawna nie przebywa stale w domu, bo w tym czasie uczęszcza m.in. na zajęcia w WTZ.