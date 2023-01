Na czym polega problem? Otóż Grupa Energa wprowadziła w swoich spółkach nową funkcję – rzecznika ds. etyki. Osoba, która ją pełni, ma stać na straży przestrzegania kodeksu etyki danej spółki. Wybór takiego rzecznika odbywa się w powszechnych wyborach przeprowadzanych wśród pracowników. W celu zachowania bezstronności przed powołaniem na rzecznika wybrany kandydat musi zawiesić członkostwo partyjne lub związkowe, składając jednocześnie stosowne oświadczenie o bezstronności. W ocenie RPO budzi to wątpliwości co do zgodności z art. 59 ust. 1 i 4 konstytucji. W przepisach tych ustawa zasadnicza gwarantuje wolność zrzeszania się w związkach zawodowych i wskazuje, że można ją ograniczać jedynie ustawą, i to tylko na tyle, na ile pozwalają na to wiążące Polskę umowy międzynarodowe. Tu natomiast nie ustawa, ale wewnętrzny dokument grupy ustanawia obowiązek zawieszenia członkostwa w związku.