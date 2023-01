Konfederacja Lewiatan ostrzega, że niektóre z planowanych przez resort regulacji w obszarze instrumentów wspierających proces nabywania kompetencji i kwalifikacji mogą się przyczynić do spadku zainteresowania wśród pracodawców. Dotyczy to w szczególności propozycji zmian procentowych w limitach dofinansowania oraz wysokości środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) dla jednego wnioskodawcy w roku kalendarzowym. – Ponadto jako błędne oceniamy ograniczenie środków KFS wyłącznie na wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, bez finansowania tzw. szkoleń miękkich – wskazuje konfederacja w opinii do projektu ustawy. Jak podkreśla, trudności po stronie urzędów pracy w ocenie kosztów i efektów uczenia się takich szkoleń nie mogą być podstawą do wyłączenia kursów innych niż zawodowe ze wsparcia w ramach KFS. Zaznacza też, że konieczność wspierania podnoszenia umiejętności miękkich (innych niż zawodowe) wynika z wielu analiz i potrzeb rynku pracy.