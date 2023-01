Fiskus skontrolował m.in. wspomniany zakup porsche. Spółka uzasadniała wydatek tym, że auto ma niskie zawieszenie i minimalizuje problemy pracownika, który ma dysfunkcję narządu ruchu, z wsiadaniem do auta i wysiadaniem z niego. Zdaniem organu kontrolnego to błędne stanowisko, bo niskie zawieszenie nie jest wcale ułatwieniem, a samochód w żaden sposób nie został dostosowany do potrzeb niepełnosprawnego pracownika. Co więcej, taki wydatek został poniesiony dla osoby rodzinnie związanej ze wspólnikiem spółki. W efekcie fiskus uznał, że wydatek na zakup luksusowego auta został sfinansowany z naruszeniem warunków wykorzystania pieniędzy ZFRON, i zwrócił się do prezydenta miasta o rewizję wcześniejszej decyzji o zasadności wydania zaświadczenia.