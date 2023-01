Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się dokumenty świadczące o burzliwym przebiegu konsultacji w sprawie projektu ustawy o aktywności zawodowej. Jako pierwsi opisaliśmy ten projekt we wrześniu 2022 r. Zakłada on rozdzielenie statusu bezrobotnego i prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, które dotychczas zachęcało do rejestracji w urzędzie pracy osoby niezainteresowane podjęciem zatrudnienia.