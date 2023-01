Taki obowiązek jest związany z tym, że wspomniana refundacja jest udzielana niepełnosprawnym przedsiębiorcom jako pomoc de minimis i maksymalna kwota takiego wsparcia nie może przekroczyć limitu wynoszącego 100 tys. euro lub 200 tys. euro (w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i dwa poprzedzające go lata). Dlatego do wniosku Wn-U-G, który służy do otrzymania zwrotu należności na ZUS, trzeba dołączyć formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR (w przypadku osób prowadzących działalność w rybołówstwie lub rolnictwie). Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że jeden ze wskazanych druków należy załączyć do pierwszego składanego po 31 grudnia 2022 r. wniosku – niezależnie od tego, czy będzie on dotyczył refundacji składek za dany miesiąc, czy będzie to korekta tego złożonego jeszcze w ubiegłym roku. Brak takiego formularza spowoduje odrzucenie wniosku o zwrot pieniędzy.