Przepisy wdrażające unijną dyrektywę 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej: dyrektywa o sygnalistach) powinny były wejść w życie przeszło rok temu. Tymczasem rządowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (dalej: ustawa o sygnalistach) ciągle nie jest gotowy. Z informacji opublikowanych na stronach Rządowego Centrum Legislacji wynika, że ostatnia wersja tych przepisów, opatrzona uwagą „tekst ostateczny”, została rozesłana przez komitet ds. europejskich w KPRM do konsultacji 21 grudnia 2022 r. z terminem zgłaszania uwag do następnego dnia - 22 grudnia 2022 r. do godz. 15. W tak krótkim czasie m.in. resorty spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, finansów oraz sprawiedliwości przygotowały swoje odpowiedzi. Wskazywały, że projekt wymaga gruntownej zmiany.