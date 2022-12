W 2023 roku pracowników i pracodawców czeka wiele zmian. Część z nich jest już uwzględniona w kodeksie pracy, a na część - wciąż czekamy. Wiadomo, że wiele nowości czeka nas w zakresie urlopów - wynika to z konieczności implementacji dyrektywy work-life balance. Sejm pracuje także nad zmianami w zakresie pracy zdalnej. A to nie wszystko. Zobacz, co dokładnie zmieni się w Kodeksie pracy w 2023 roku.