Rzeczywiście, chyba jeszcze nigdy nie było tylu zmian i w zasadzie wszystkie są pozytywne. Nominalnie będzie to kosztować 400 mln zł więcej w skali roku. To zysk dla pacjentów. Rzecz jasna z naszego punktu widzenia jeszcze sporo zostało do zrobienia, ale doceniamy, jak ważny krok zrobił resort zdrowia , zmieniając ten wykaz.