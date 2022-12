Rok 2022 r. przyniósł zmiany szczególnie wyczekiwane przez pracodawców, którzy zatrudniają obcokrajowców. Przepisy regulujące te kwestie zostały wreszcie uproszczone. Z mniejszym zadowoleniem firmy przyjęły zaś nową ustawę o obronie ojczyzny, bo wprowadziła ona do polskiego porządku prawnego nową grupę pracowników chronionych przed zwolnieniem. Jednak 2022 r. to dla prawa pracy przede wszystkim śledzenie prac legislacyjnych nad kilkoma ważnymi projektami ustaw, z których żaden nie doczekał się jeszcze finału. Chodzi o przepisy o pracy zdalnej, kontroli trzeźwości, wdrożenie tzw. dyrektywy work-life balance, a także przepisy o sygnalistach. Najbardziej zaawansowane są prace nad nowelizacją kodeksu pracy dotyczącą pracy zdalnej i kontroli trzeźwości, ponieważ została ona już przyjęta przez Senat, a jego poprawki czekają na rozpatrzenie przez Sejm. Jeśli to wszystko wejdzie wreszcie w życie, to 2023 r. zapowiada się dla kadrowców bardzo pracowicie. Na razie jednak powinni przygotować się na zmiany, które są już w pełni przesądzone. Chodzi o nowe przepisy z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nie można też zapomnieć o pierwszym autozapisie do pracowniczych planów kapitałowych, który czeka nas już w I kwartale 2023 r.

Kodeks pracy