Tuż przed świętami Straż Graniczna informowała, że od 24 lutego z Ukrainy do Polski odprawiła ponad 8,5 mln osób. W przeciwnym kierunku granicę przeszło 6,7 mln. Na olbrzymią mobilność uchodźców, którzy szukają dla siebie miejsca także w innych krajach, zwracają uwagę eksperci. - Musimy mieć na uwadze to, że zdecydowana większość przyjechała w poszukiwaniu tymczasowego schronienia i z myślą o jak najszybszym powrocie lub wyjeździe dalej, na Zachód. Część z nich udało się jednak wejść na polski rynek pracy - mówi Daniel Sola, dyrektor projektów międzynarodowych z agencji zatrudnienia Trenkwalder. Dodaje, że agencja co miesiąc zatrudnia kilkuset nowych Ukraińców, z których jednak ok. 20 proc. dość szybko zmienia miejsce zamieszkania, a co za tym idzie także pracę.