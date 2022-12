Takie stanowisko przedstawił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w interpretacji indywidualnej wydanej dla pracodawcy (nr DW.400.5.2022.RCZ). Prowadzi on jednoosobową działalność gospodarczą, a do 1 sierpnia 2018 r. posiadał też status zakładu pracy chronionej. Co do zasady jego utrata oznacza, że nie może już prowadzić ZFRON i zgodnie z art. 33 ust. 7 i 7a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) powinien przekazać do PFRON niewykorzystane pieniądze z tego funduszu oraz kwotę odpowiadającą wydatkom poniesionym m.in. na zakup środków trwałych czy budowę obiektów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych (w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi). Od tej reguły jest jednak wyjątek, który pozwala takim pracodawcom zachować ZFRON, o ile spełniają wymóg z art. 33 ust. 7b ustawy, czyli mają minimum 15 pracowników oraz 25-proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych (na czas stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego został on obniżony do 15 proc.).