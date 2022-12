Sprawa dotyczyła uprawnienia do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu doliczanego do emerytury dla ubezpieczonego, zatrudnionego wcześniej na kolei. O świadczenie to starał się były maszynista, który pracował w Polskich Kolejach Państwowych oraz później w spółkach utworzonych na bazie PKP od 1974 r. Wcześniejszą emeryturę uzyskał w 2016 r. wraz z deputatem węglowym. Zgodnie bowiem z art. 74 ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2542) prawo do deputatu przysługuje pracownikom pracującym na kolei, a także byłym pracownikom kolejowym, którzy na podstawie właśnie tego zatrudnienia nabyli emeryturę lub rentę. Decydujące znaczenie ma ustalenie, czy wnioskodawcy przysługiwało prawo do deputatu węglowego w okresie zatrudnienia na kolei oraz czy nabycie prawa do emerytury nastąpiło na podstawie zatrudnienia wykonywanego na kolei. Gdy były kolejarz przechodził ostatecznie na emeryturę w grudniu 2020 r. (już na podstawie ogólnych przepisów emerytalnych), ZUS przyznał mu to świadczenie, ale z pominięciem wspomnianego ekwiwalentu pieniężnego za deputat. Stwierdził bowiem, że równowartość deputatu można przyznać emerytowi tylko pod warunkiem, że pracował na kolei bezpośrednio przed przejściem na emeryturę i posiadał prawo do tego świadczenia.