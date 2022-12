Dobra wiadomość dla tysięcy osób prowadzących działalność, które od początku tego roku spotkały się z odmową wypłaty zasiłku z ubezpieczenia chorobowego. Działo się tak za sprawą wprowadzonego art. 2a do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 1732). Przewiduje on wstrzymanie wypłat zasiłków, jeśli wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą ma zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po 1 stycznia 2022 r. z odmową wypłaty świadczenia spotkały się także osoby, które co prawda mają zadłużenie, ale zawarły z ZUS układ ratalny i spłacały go regularnie.

Tuż po wejściu nowych przepisów w życie Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, wezwał ZUS do podjęcia z urzędu czynności mających na celu uchylenie bądź zmianę rozstrzygnięć odmawiających przedsiębiorcom prawa do świadczeń w sprawach, w których wyłączną przyczyną negatywnego rozpatrzenia wniosku była okoliczność istnienia po stronie wnioskodawcy zadłużenia objętego układem ratalnym. Rzecznik MŚP wystąpił także o podjęcie działań informacyjnych w celu uświadomienia przedsiębiorcom spłacającym układy ratalne, że w obecnym stanie prawnym (oraz wbrew wcześniejszemu stanowisku ZUS) uznaje się ich jako płatników, którzy nie mają zadłużenia z tytułu składek i tym samym mogą ubiegać się o świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Tymczasem Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, w odpowiedzi na interpelację posła Marka Krząkały deklarował, że zaległe świadczenia będą wypłacane przez ZUS z urzędu.

Z naszych informacji wynika, że ZUS rozpoczął już wypłaty zasiłków wstrzymanych pomiędzy 1 stycznia a 16 grudnia br. – Po 16 grudnia 2022 r. płatnicy z odroczonym terminem płatności składek lub ratami mają prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego, o ile należności objęte umową z ZUS spłacają zgodnie z harmonogramem i nie mają innych zaległości z tytułu składek nieobjętych umową. Muszą być również zgłoszeni do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. ZUS na bieżąco wypłaca już świadczenia na nowych zasadach – informuje Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Potrzeba jednak czasu, aby wszystkie tego typu sprawy zostały załatwione. Wynika to z tego, że zapadały w nich różne decyzje, w części o odmowie wypłaty, a w innych o wstrzymaniu zasiłku do czasu spłaty zaległości. Poza tym część z tych spraw trafiła już do sądów , gdzie zapadły pierwsze wyroki, nie zawsze korzystne dla ubezpieczonych.

– Z punktu widzenia ubezpieczonych, ale i ZUS, nie ma żadnego znaczenia, czy w takiej sprawie zapadła decyzja o odmowie wypłaty zasiłku, czy tylko o jego wstrzymaniu. Jest tu pole dla ZUS do działania z urzędu – komentuje dr Tomasz Lasocki z Katedry Ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zdaniem regulacja, która pojawiła się w przepisach ubezpieczeniowych od 1 stycznia 2022 r., stanowi kopię regulacji z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2189). Na podstawie art. 6 ust. 2 tej ustawy zapadło już kilka orzeczeń Sądu Najwyższego (w tym postanowienie z 2 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. II UK 126/19, wyrok z 17 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. III UK 204/17), z których wynika, że w razie zadłużenia ubezpieczonego wypłata zasiłku powinna zostać zawieszona do czasu uregulowania zaległości.

Więcej zachodu ZUS będzie miał w sprawach, które trafiły już do sądów. W takiej sytuacji będzie potrzebne współdziałanie stron, zależne od etapu procesu, na jakim znajduje się dana sprawa. Do czasu prawomocnego wyroku sądu ZUS nie ma bowiem podstaw prawnych do wypłaty świadczenia. Jeśli w takiej sprawie nie odbyła się jeszcze pierwsza rozprawa, każdy ma prawo wycofać odwołanie z sądu na podstawie art. 203 kodeksu postępowania cywilnego. Sprawy komplikują się jednak, jeśli taka pierwsza rozprawa się odbyła. Wówczas do wycofania będzie potrzebne zgodne oświadczenie obu stron – ubezpieczonego i ZUS. W związku z nowelizacją przepisów uzasadnienie tego wniosku jest oczywiste i powinien on szybko załatwić sprawę.