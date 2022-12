Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba spojrzeć na kontekst wprowadzenia zakazu, np. ładowania prywatnych urządzeń. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadziła pewne mechanizmy prawne wymuszające na jednostkach sektora finansów publicznych (w tym samorządach) wprowadzenie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Jednak trzeba także zwrócić uwagę, że kierownicy jednostek zobowiązani do wprowadzenia tych oszczędności pełnią zarazem rolę pracodawcy wobec zatrudnianych pracowników. Co więcej, w trakcie wykonywania zadań muszą oni respektować nie tylko prawa pracownika, czy to wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) lub kodeksu pracy (dalej: k.p.), ale równolegle są zobowiązani przestrzegać różnych zasad związanych z wydatkowaniem środków publicznych. Do ważniejszych zasad należą te zawarte w przepisach art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, gdzie postanowiono, że wydatki publiczne powinny być dokonywane m.in. w sposób celowy i oszczędny oraz z zachowaniem zasad optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.