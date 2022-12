Dziennik Gazeta Prawna dotarł do projektu nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. To efekt dwuletnich prac największych central związkowych i organizacji pracodawców, którzy postulują wzmocnienie roli RDS. Chodzi o to, by nie omijały jej żadne projekty zmian trafiające do Sejmu, a także o wzmocnienie finansowe tej instytucji.