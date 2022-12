Pierwotna propozycja, pochodząca od Komisji Europejskiej, została przedstawiona pod koniec września 2022 r. jako jedna z inicjatyw Europejskiego planu walki z rakiem. Teraz Rada UE , w wypracowanej przez siebie wersji projektu, przychyliła się do tego, by utrzymać bez modyfikacji najważniejszą z zaproponowanych w niej zmian. Polega ona na aż 10-krotym ograniczeniu narażenia na działalnie azbestu w miejscu pracy. Miałoby to nastąpić poprzez obniżenie najwyższego dopuszczalnego stężenia azbestu w powietrzu z 0,1 włókna na cm sześc., co wynika z obowiązujących przepisów dyrektywy, do 0,01 włókna na cm sześc. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, obecna wartość została ustalona w 2003 r. na podstawie dostępnej wówczas wiedzy naukowej i technicznej. Komisja uznała jednak, że przepisy w sprawie azbestu w miejscu pracy muszą być stale aktualizowane na podstawie nowej wiedzy naukowej, by zapewnić jak największą skuteczność środków ochrony pracowników przed narażeniem na działanie azbestu.