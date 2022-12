Dane dotyczące przynależności do związków zawodowych należą zgodnie z RODO , tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, do danych osobowych szczególnej kategorii, których przetwarzanie jest możliwe pod określonymi warunkami. Przetwarzane są one zarówno przez związki zawodowe, jak i przez pracodawców, co może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem naruszenia przez pracodawcę praw podmiotów danych.