Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przede wszystkim ustalić, jakie są obowiązki pracodawcy w odniesieniu do ochrony dóbr osobistych pracownika. Zostały one wskazane w art. 111 kodeksu pracy (dalej: k.p.), zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Obowiązek ten został podniesiony przez ustawodawcę do rangi jednej z podstawowych zasad prawa pracy. Natomiast zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. W literaturze podkreśla się, że pracowniczą godność tworzy poczucie własnej wartości oparte na opinii dobrego fachowca i sumiennego pracownika oraz na uznaniu zdolności, umiejętności i wkładu pracy pracownika przez jego przełożonych.