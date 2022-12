Autorzy pytali również pracowników o to, co motywuje ich do wzięcia udziału w programie PPK. Najwięcej wskazało na finansowanie części wpłat przez pracodawcę (58 proc.), dopłaty ze strony państwa (49 proc.) oraz możliwość dokonania wypłaty z PPK w każdym momencie (44 proc.). Wśród czynników demotywujących najczęściej wskazywano m.in. na brak gwarancji zwrotu zainwestowanych pieniędzy (41 proc.), finansowanie części wpłaty przez pracownika (35 proc.), a także dotychczasowe doświadczenie z rynkiem finansowym (34 proc.) oraz obawę o prywatność środków (34 proc.). Co istotne, większość pracowników nie uważa PPK za benefit pracowniczy.