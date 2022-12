Sprawa dotyczyła ustalenia prawa do wcześniejszej emerytury. Wnioskodawcą był kolejarz, który wykazał wprawdzie okres pracy na kolei w szczególnych warunkach (był maszynistą w drużynach trakcyjnych), ale nie wykazał pełnego okresu składkowego uprawniającego go do wcześniejszej emerytury według przepisów rozporządzenia z 1983 r. (wymagany był okres 25 lat, a mężczyzna udowodnił jedynie niecałe 22 lata i 4 miesiące). Jednakże wnioskujący twierdził, że na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych każdy pełny rok zatrudnienia na kolei na parowym, spalinowym lub elektrycznym pojeździe trakcyjnym, w drużynach konduktorskich oraz na stanowiskach manewrowych lub ustawiaczy liczy się jako 14 miesięcy zatrudnienia na kolei. On był zaś zatrudniony jako maszynista pojazdów trakcyjnych w okresie od września 1977 r. do końca roku 1998. I ten okres – jego zdaniem – powinno się liczyć w sposób uprzywilejowany, co oznaczałoby, że do każdego roku pracy na kolei powinno się doliczać dwa miesiące, co w sumie dałoby mu ponad trzy lata dodatkowego stażu i tym samym miałby on prawo do wcześniejszej emerytury (razem z udowodnionymi okresami ubezpieczenia w sumie legitymowałby się okresem składkowym znacznie przekraczającym wymagane 25 lat).