Nie będziemy natomiast powtarzać informacji zawartych w poprzednim poradniku („Etat czy firma. Co się bardziej opłaca", Gazeta Prawna Poradnik z 18 listopada 2022 r., DGP nr 223), gdzie zaprezentowaliśmy konsekwencje podatkowo -ubezpieczeniowe dla osób będących polskimi rezydentami podatkowymi, które świadczą swoje usługi w ramach działalności gospodarczej na terytorium Polski. Przedstawiliśmy tam m.in. definicję działalności gospodarczej, różne sposoby opodatkowania mające zastosowanie do działalności gospodarczej, tj. opodatkowanie według skali, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Omówiliśmy temat oskładkowania przychodów z działalności gospodarczej, a także możliwości zaliczania pewnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Przedstawiliśmy także przykłady liczbowe porównujące wynagrodzenie netto uzyskiwane na podstawie umowy o pracę oraz w ramach działalności gospodarczej - w trzech reżimach podatkowych. Przeanalizowaliśmy również praktykę rynkową dotyczącą podejścia władz skarbowych oraz ZUS do kwestii opodatkowania i oskładkowania działalności gospodarczej. Wskazaliśmy też ryzyka podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.