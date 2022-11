W prawie pracy, podobnie jak w prawie cywilnym, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu. Dotyczy to zarówno żądania wypłaty należnego wynagrodzenia , jak i realizacji zaległego urlopu czy naprawienia szkody wyrządzonej przez nieuważnego pracownika. W konsekwencji zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą skutecznie dochodzić swoich roszczeń jedynie przez określony czas. Po jego upływie zobowiązanie co prawda nadal istnieje, lecz przekształca się w zobowiązanie naturalne niezupełne, które może, ale nie musi, być dobrowolnie zaspokojone przez dłużnika. Ma to zapewnić stabilizację stosunków prawnych i zwiększyć pewność obrotu.