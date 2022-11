Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi, który rozpatrywał skargę dotyczącą wydatkowania środków ZFRON. Złożył ją pracodawca, który zwrócił się do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis w stosunku do kwoty 25 tys. zł, które z tego funduszu wykorzystał na pokrycie kosztów ułożenia kostki brukowej na parkingu przy wybudowanej w Zakopanem zakładowej bazie wypoczynkowej. Naczelnik urzędu skarbowego odmówił wydania tego dokumentu. Firma złożyła zażalenie na to postanowienie do dyrektora izby administracji skarbowej, ale nie zostało ono uwzględnione.