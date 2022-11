Sprawa dotyczyła dyrektorki szkoły podstawowej, którą wójt gminy odwołał ze stanowiska bez wypowiedzenia. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że we wcześniejszym okresie pełnienia przez odwołaną funkcji dyrektora (od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r.) toczyły się przeciwko niej dwa postępowania karne. Obydwa zakończyły się prawomocnymi orzeczeniami o warunkowym umorzeniu postępowania; sąd karny orzekł też okres próby wynoszący trzy lata. Mimo to kobieta została powołana na to samo stanowisko na koleją pięcioletnią kadencję – od września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.