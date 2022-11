Od 1 stycznia 2023 r. stawka diety z tytułu podróży służbowej w kraju będzie wynosić 45 zł za dobę. To już druga w ostatnim czasie zmiana kwoty diet (czyli należności, które co do zasady są przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia). Od 28 lipca br. zostały one bowiem podwyższone z 30 do 38 zł. Najnowsza zmiana wynika z rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 25 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, które właśnie zostało opublikowane w (Dz.U. poz. 2302). Tym samym zacznie ono obowiązywać od 29 listopada br. (za wyjątkiem wspomnianej wyżej regulacji, która wejdzie w życie z początkiem nowego roku).