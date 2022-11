Radca prawny dr Piotr Cybula zwrócił nam uwagę na to, że w znanej mu praktyce i zgodnie z uzyskanym przez niego stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie lekarz, który wystawił zwolnienie, może je anulować i w to miejsce wstawić nowe L4 ze skróconym terminem. Taka konstrukcja jest o tyle problematyczna, że lekarz wystawiający zwolnienie może przestać być dostępny np. z powodu urlopu, własnej choroby albo zbyt dużej liczby zapisanych pacjentów. Mało tego, niektóre placówki twierdzą, że skrócenie L4 w ogóle nie jest możliwe. – W międzyczasie zatrudniony, który jest już zdolny do pracy, nie może wrócić do wykonywania swoich obowiązków. Dla pracodawcy może się to przekładać na konkretne straty – mówi Piotr Cybula.