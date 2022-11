Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, potocznie zwana dyrektywą work-life balance, powinna zostać wdrożona do polskich przepisów do 2 sierpnia 2022 r. Z ustaleń DGP wynika, że implementacja może nastąpić dopiero w II kw. przyszłego roku. Choć resort rodziny zapowiadał przedstawienie najnowszego projektu zmian w kodeksie pracy jeszcze w październiku, ciągle nie został on przygotowany. Na przeszkodzie stoją niekończące się konsultacje wewnętrzne dotyczące treści tych zmian. Być może rząd chce też w ten sposób opóźnić wejście w życie przepisów przewidujących kosztowne nowe uprawnienia rodziców, które mogą się odbić na finansach państwa.