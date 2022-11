Od 2019 r. jest w kodeksie pracy przepis uprawniający pracowników oraz byłych pracowników do wystąpienia z wnioskiem o wydanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej. W praktyce pojawiła się wątpliwość, czy zwrot „część dokumentacji” należy wiązać z formalnym podziałem dokumentacji, czyli częściami A, B, C oraz D akt osobowych oraz formalnymi częściami pozostałej dokumentacji pracowniczej, wynikającymi z par. 6 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (dalej: rozporządzenie). A może część dokumentacji może być dowolnie określona przez pracownika w składanym przez niego wniosku i może on wybrać dowolne dokumenty?