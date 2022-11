Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiło się stanowisko TLP do przepisów o wydawaniu dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Pana organizacja mocno krytykuje obecne regulacje w tym zakresie i wzywa resort infrastruktury do ich zmiany, tak by uprościć uznawanie kwalifikacji zawodowych kierowców z zagranicy. Ministerstwo, powołując się na unijne przepisy, odmawia uwzględnienia tych postulatów. Dlaczego?