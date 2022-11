– Minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrośnie w przyszłym roku do 3490 zł od stycznia i 3600 zł od lipca, co stanowi ponad połowę przeciętnej płacy i jest realizacją unijnego standardu w tym zakresie – wyliczał w piątek w Sejmie Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, w odpowiedzi na pytania o warunki życia Polaków, w szczególności otrzymujących minimalną płacę oraz najniższą emeryturę, wobec rosnących kosztów utrzymania. Z kolei w przypadku emerytów i rencistów wskazywał na rekordową waloryzację ich świadczeń w przyszłym roku, która ma kosztować przeszło 42 mld zł i gwarantować podwyżkę wypłat z ZUS, KRUS i systemów emerytur mundurowych o co najmniej 250 zł. Na takiej waloryzacji mają skorzystać osoby ze świadczeniami do 1811 zł, bo ich wypłaty wzrosną bardziej, niż uzyskaliby po zwykłej podwyżce waloryzacyjnej o 13,8 proc. zaplanowanej na przyszły rok. – Od 2019 r. do 2022 r. do emerytów i rencistów, w związku z waloryzacją ich świadczeń, a także doliczając 13. i 14. emerytury , trafiło przeszło 116 mld zł – wyliczał wiceminister Szwed.