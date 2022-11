Postulaty mundurowych są tym bardziej uzasadnione, że w regulacjach dotyczących ich emerytur od 1999 r. brakuje spójnej polityki kolejnych rządów. Najpierw, wraz z reformą emerytalną w 1999 r., wszyscy mundurowi trafili do systemu powszechnego i mieli dostawać emerytury z ZUS. Po fali protestów , w 2003 r. wrócili do tzw. systemu zaopatrzeniowego, w którym wysokość ich świadczeń nie zależy już od kwoty wpłaconych do ZUS składek, tylko od przelicznika, którego podstawą jest ich uposażenie sprzed przejścia na emeryturę. W 2012 r. rząd zdecydował się na kolejną reformę i wydłużył im minimalny staż pracy potrzebny do uzyskania emerytury z 15 do 25 lat. W ostatnich latach zachęca mundurowych do dłuższej służby wypłatą nawet 2,5 tys. zł dodatku motywacyjnego - tzw. dziadowskiego, jak nazywają go sami funkcjonariusze - w zamian za to, że po wypracowaniu stażu emerytalnego nie odejdą do cywila.