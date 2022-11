Spółka X ma wątpliwości, czy będzie mogła ubiegać się o dopłaty do pensji podwładnych z przejmowanej firmy i czy będzie musiała wykazać na nich efekt zachęty. Jego występowanie jest bowiem jednym z warunków otrzymywania dofinansowań i co do zasady jest on spełniony, gdy zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika w miesiącu rozpoczęcia przez niego pracy skutkuje wzrostem zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego stanu zatrudnienia za wcześniejsze 12 miesięcy.