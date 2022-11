Nasza firma zatrudnia tylko pracowników administracyjno-biurowych. Czy w tej sytuacji musimy w budynku wygospodarować miejsce na szatnię? A jeśli tak, to czy takie pomieszczenie może być połączone z miejscem do spożywania posiłków?

Z uwagi na to, że pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biurowych mogą przechowywać swoją odzież w przeznaczonych do tego miejscach w pomieszczeniach pracy, pracodawca nie ma obowiązku tworzenia dla nich odrębnej szatni. Gdyby jednak pracodawca stworzył takie pomieszczenie, to nie powinno być ono połączone z jadalnią.