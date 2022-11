Rzeczywiście wypowiedzenie umowy o pracę dokonane w sposób niezgodny z przepisami kodeksu pracy grozi pracodawcom dużo poważniejszymi konsekwencjami niż tylko np. nakaz przywrócenia pracownika do pracy, który może orzec sąd. Może to być bowiem uznane także za wykroczenie, gdyż zgodnie z art. 281 par. 1 pkt 3 k.p. ten, kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Przy czym kodeks pracy nie definiuje jednak pojęcia rażącego naruszenia przepisów prawa pracy. Z pomocą jednakże przyjdzie nam judykatura, która przez rażące naruszenie przepisów prawa pracy, o jakim mowa w ww. przepisie, rozumie sytuację, w której bezprawność rozwiązania stosunku pracy jest jaskrawa, oczywista dla każdego, a przez to budząca oburzenie społeczne (np. wyrok SN z 6 lutego 2003 r., sygn. akt III KKN 513/00, OSNKW 2003, nr 5–6, poz. 50, wyrok SN z 16 listopada 2004 r., II KK 222/04, LEX nr 141335.).