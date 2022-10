Reklama

Czym jest PUE ZUS?

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z jego najważniejszych elementów jest portal PUE, dzięki któremu załatwisz większość spraw przez internet.

Reklama

W jaki sposób można skorzystać z PUE ZUS?

Z systemu może skorzystać każdy, kto ukończył 13 lat, założy konto na PUE i potwierdzi swoją tożsamość. Dzięki PUE można przejrzeć dane zgromadzone w ZUS, przekazać dokumenty ubezpieczeniowe, składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi, zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS, a także umawiać się na wizyty w jednostce ZUS.

Reklama

Jeśli jesteśmy osobą ubezpieczoną np. pracownikiem, można sprawdzić swoje dane zapisane na koncie w ZUS. Mamy tam również dostęp do informacji o stanie konta ubezpieczonego oraz do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich.

Jak założyć profil na PUE ZUS?

Krok 1 – wybierz, w jaki sposób chcesz założyć profil

W celu zarejestrowania się w portalu PUE ZUS, na stronie głównej należy wybrać przycisk [Zarejestruj w PUE]. Następnie należy wybrać sposób rejestracji. Mamy do wyboru rejestrację: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm].

Co do zasady ZUS udostępnia różne sposoby rejestracji. Można użyć profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo bankowości elektronicznej w banku, który podpisał porozumienie z ZUS. Bankami, za pośrednictwem których można to zrobić są m. in: PKO Bank Polski, BOŚ Bank, Millennium, Citi handlowy czy ING Banku Śląski.

Można również samodzielnie wypełnić formularz rejestracji. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od wybranego sposobu.

Jeśli nie mamy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego, e-dowodu ani dostępu do systemu bankowości elektronicznej w banku, który podpisał porozumienie z ZUS, należy wybrać przycisk [DO REJESTRACJI], a następnie wypełnić formularz elektroniczny. W takiej sytuacji wymagana będzie dodatkowa wizyta w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu potwierdzenia danych. Powinna się ona odbyć w ciągu 7 dni od rejestracji. Do oddziału należy zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Krok 2 – wprowadź dane

W formularzu rejestracyjnym podajemy standardowe dla wniosków urzędowych dane jak imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres e-mail. Można też podać numer telefonu. Jeśli wybierzemy rejestrację [Dla przedsiębiorców], należy wpisać również swój NIP.

Warto pamiętać! Na stronie PUE ZUS wprowadzamy unikalny adres e-mail albo unikalny numer telefonu. Jeśli wprowadzimy adres e-mail, który jest już przypisany oraz zweryfikowany do innego profilu, to pojawi się komunikat, który uniemożliwia rejestrację. Podobnie jest z numerem telefonu.

W przypadku korzystania z elektronicznych form rejestracji i potwierdzania tożsamości jak profil zaufany czy podpis elektroniczny, większość danych zostanie uzupełniona automatycznie. Podczas rejestracji należy również podać hasło.

Krok 3 - wybierz metodę identyfikacji i załóż profil

Wchodząc na stronę ZUS-u musimy podczas rejestracji profilu wybrać formę, w jaki sposób chcemy zidentyfikować swoją osobę. Na szczęście ZUS daje szeroki wachlarz wyboru.

Jeśli ubezpieczony ma dostęp do metod identyfikacji elektronicznej, które są udostępnione przez login.gov.pl (np. profil zaufany, e-dowód), należy opcję [PROFIL ZAUFANY/LOGIN.GOV.pl]. Zostaniemy wtedy przekierowani na stronę https://login.gov.pl, na której można wybrać swoją metodę identyfikacji.

Profil Zaufany

Jeśli masz profil zaufany, wybierz opcję [PROFIL ZAUFANY]. Zostaniesz przekierowany na stronę https://pz.gov.pl/. Zaloguj się tam na swój profil.

E-dowód

Jeśli mamy e-dowód (podpis osobisty), należy wybrać opcję [e-dowód] i narzędzie, za pomocą którego chcemy skorzystać z e-dowodu – smartfon z modułem NFC i aplikacją mobilną eDO App albo czytnik NFC podłączony do komputera.

Aby skorzystać ze swojego e-dowodu trzeba będzie podać 6-cyfrowy numer CAN oraz 4-cyfrowy PIN. Następnie wyświetli się formularz elektroniczny.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Jeśli mamy kwalifikowany podpis elektroniczny, należy wybrać opcję [TWÓJ KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY]. Zostaniemy przekierowani na stronę rejestracji przez kwalifikowany podpis elektroniczny. Następnie należy umieścić kartę w czytniku kart kryptograficznych i kliknąć [PODPISZ OŚWIADCZENIE]. Wybierz swój kwalifikowany podpis elektroniczny i podaj do niego PIN.

Bankowość elektroniczna

Jeśli mamy konto w banku, który świadczy usługę rejestracji w PUE ZUS, należy wybrać opcję [TWOJA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA].

WAŻNE: Przy rejestracji profilu potwierdzamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem. To pole jest obowiązkowe. Gdy wprowadzimy wszystkie wymagane dane i zatwierdzimy regulamin, należy kliknąć przycisk [ZAREJESTRUJ PROFIL].

W następnym kroku rejestracji trzeba będzie wprowadzić kod weryfikacyjny, który będzie wysłany na podany adres e-mail albo numer telefonu. W ostatniej fazie wyświetli się okno z informacją o pomyślnej rejestracji profilu.

Jak poprawnie zarejestrować się i zalogować na konto PUE ZUS? Podpowiedź znajdziemy w specjalnej instrukcji ZUS.

Źródło: własne, ZUS