W stowarzyszeniu Kobiety w Centrum, które założyłam, działamy właśnie po to, by wzmocnić kobiety w rozmowie o wynagrodzeniu, by dodać wiary w siebie, ale też wyposażyć w wiedzę, jak taką rozmowę prowadzić. Wyposażyć w takie narzędzia, które pozwolą dojść do miejsca, w które same sobie założyłyśmy, unikając pułapki, w której musimy z czegoś rezygnować, ograniczać tylko dlatego, że jesteśmy kobietami. Dysproporcje na kluczowych stanowiskach to w moim odczuciu pewien proces. Wyobraźmy sobie, że taką rozmowę prowadzimy w latach 90. Wtedy to oczekiwanie uznano by za science fiction. Jest jeszcze jedna ciekawa dana - w Polsce to kobiety są lepiej wykształcone. Wśród absolwentów uczelni wyższych dominują właśnie absolwentki. Dziś klucz leży w dobrym zdiagnozowaniu przyczyn braku awansu, niewykorzystania w pełni potencjału kobiet i przyczyn rezygnacji przez nie z obranej ścieżki zawodowej. Dużo jako Kobiety w Centrum współpracujemy też z pracodawcami, w tym jak zadbać o powrót kobiet do pracy po urodzeniu dziecka.