Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale czasami wykonuję też dodatkowe umowy zlecenia dla innego podmiotu. Zdarza się niestety, że zleceniodawca organizuje szkolenia stacjonarne dla zleceniobiorców. Wymaga to ode mnie dojazdu (150 km w jedną stronę), a także zwolnienia z pracy na kilka godzin. Ponadto po szkoleniach organizowane są ich podsumowania, na których wymagana jest moja obecność, co także wiąże się dojazdami i zwolnieniem z pracy, mimo że podsumowanie można byłoby zorganizować online. Z umowy zlecenia wynika, że mam obowiązek uczestniczyć w szkoleniach i podsumowaniach, a wynagrodzenie z umowy zlecenia pokrywa wszelkie dodatkowe koszty zleceniobiorcy. Czy jednak dotyczy to także kosztów dojazdów? Czy zleceniodawca nie powinien opłacić mi kosztów swoistej delegacji i wystawić czegoś w rodzaju polecenia wyjazdu służbowego?

W przedstawionej sytuacji poruszono dwie odrębne kwestie. Pierwsza dotyczy zasad ponoszenia kosztów w związku z wykonywaniem umowy zlecenia w relacji zleceniodawca–zleceniobiorca. Druga zaś dotyczy możliwości czasowego zwolnienia pracownika z pracy w związku z jego uczestnictwem w szkoleniach, na których podnosi kwalifikacje potrzebne do wykonywania innego stosunku prawnego, tj. umowy zlecenia.