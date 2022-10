W myśl proponowanych rozwiązań przedsiębiorcy zatrudniający do dziewięciu pracowników, ale także osoby fizyczne, np. rodzice pragnący zatrudnić nianię, uzyskają wsparcie w prawidłowym wypełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy o pracę, zlecenia czy umowy uaktywniającej. Założenie jest takie, że w elektronicznym systemie, który będzie prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, będzie można znaleźć formularze typowych umów zawieranych przez najmniejsze podmioty i osoby fizyczne. Umowę będzie można podpisać z pracownikiem, zleceniobiorcą czy nianią online, wykorzystując do tego profil zaufany. Ma go w Polsce już 13 mln osób, które za pośrednictwem komputera czy telefonu komórkowego potwierdzają swoją tożsamość elektronicznie przez bankowość internetową.