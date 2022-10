- Z informacji od pracodawców wynika, że w dalszym ciągu duża grupa niepełnosprawnych pracowników ma obecnie nieaktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ich ważność została wydłużona dzięki przepisom ustawy covidowej do upływu 60 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego - zauważa Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org. - W ostatnich miesiącach ten stan był już trzykrotnie przedłużany, zwykle na kilka dni przed jego zakończeniem. Obecnie trwa do 31 października i istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie po raz kolejny przedłużony. Gdyby jednak tak się nie stało, to obawiam się, że nie wszyscy pracownicy zdążą uzyskać nowe orzeczenie i dostarczyć je do pracodawcy przed upływem tych 60 dni. Dla pracodawców korzystających z dofinansowań z PFRON byłby to bardzo duży kłopot, gdyż z dnia na dzień straciliby nie tylko dofinansowania , lecz także liczne uprawnienia i zwolnienia z opłat wynikające z zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników - dodaje.