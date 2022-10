Determinacja po stronie związków zawodowych i pracodawców jest ogromna, gdyż w ostatnich latach FP stał się dla rządu skarbonką bez dna, która służy do stabilizacji finansów publicznych przez uwzględnienie zebranych tam środków w regule wydatkowej. Z kolei napływające co roku miliardy składek są tak dzielone, że na pierwotny cel, czyli wsparcie dla bezrobotnych, trafia tylko 40 proc. tych pieniędzy, a reszta służy do finansowania świadczeń, które powinny być pokrywane z budżetu.